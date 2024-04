Insolita sessione di sesso con il polpo catturata in filmati rari e comici

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 aprile 2024) Le stranezze della vita marina: unin una bizzarradiUn insolito episodio di accoppiamento è stato catturato in un raro filmato, dove un giovanemaschio viene trascinato comicamente sul fondo dell'oceano da una femmina impaziente. La scoperta del National Geographic sul mondo segreto degli polpi La clip, parte della miniserie "Secrets of the Octopus" del National Geographic, mostra unalgale (Abdopus aculeatus) al largo della costa dell'isola di Bunaken, in Indonesia. La scena svela il corteggiamento, con il maschio mostrando un insolito comportamento di cambiamento colore della pelle per comunicare con la femmina.