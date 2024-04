Iniesta vince anche fuori dal campo | non dovrà oltre 4 milioni di euro al fisco spagnolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Andrésha vintola sua sfida extra calcistica: Secondo il quotidiano El Confidencial, dopo la richiesta di 4didell’Agenzia delle Entrate riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche dal 2010 al 2015, la Corte nazionale spagnola si è pronunciata a favore dell’ex stella del Barcellona, provvedendo all’annullamento delle transazioni e delle sanzioni imposte precedentemente. Il Ministero del Tesoro ha affermato cheha versato regolarmente le tasse per i suoi diritti di immagine e per i pagamenti che il Barcellona ha effettuato a Ramon Sostres, ovvero il suo agente. La Corte Suprema e il Tribunale Nazionale hanno esaminato i fatti in altre due sentenze nel dicembre 2023, ma le ultime in questione sono state le più attese perché potevano scagionare l’ex ...