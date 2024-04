Infortunio Ferguson | lo scozzese out per 6 mesi | ora tocca a Fabbian

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 16 aprile 2024)Fergunson, stagione finita per lo, che tornerà in campo tra 6: per questo finale di stagioneIl Bologna perde perLewis: questa è la conseguenza peggiore per Thiago Motta dell’ultimo pareggio contro il Monza. Il tecnico perde infatti uno dei suoi leader – rottura del legamento del