Infortuni | cade da altezza circa 2 metri su materiale ferroso | grave operaio a Milano

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 apr. (Adnkronos) – Undi 62 anni è rimastomente ferito dopo essere precipitato da un’disu del. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 a.L’uomo stava lavorando su un edificio in via Ambrogio Binda. Sulla dinamica del fatto, però, non sono stati resi noti altri dettagli. L’uomo ha riportato traumi al torace e alla schiena. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 Areu, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo CalcioWeb.

Nuovo incidente sul lavoro oggi, 13 marzo 2024, in Toscana. Stamattina a Carrara , in via Carriona, un operaio di 42 anni, di nazionalità marocchina, è caduto dal tetto di un capannone , da un'altezza ... (firenzepost)

Fano È caduto da un?altezza di 8 metri da una impalcatura di un palazzo in ristrutturazione nei pressi dell?incrocio tra l?interquartieri e via Quattro Novembre un giovane ... (corriereadriatico)

