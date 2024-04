Inflazione al ribasso con +1 | 2% | i dati dell’Istat

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 16 aprile 2024) Ci sono buone notizie per i consumatori italiani. L’di questo mese mostra una lieve revisionerispetto a marzo 2023. Iinfatti, mostrano le stime preliminari e i prezzi sono saliti dell’1,2% rispetto allo scorso anno – dall’1,3% inizialmente previsto – mentre non hanno registrato alcuna variazione su base mensile. Isono comunque in L'articolo proviene da Il Difforme.