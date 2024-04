Inflazione | a marzo sale all’1 | 2% Rimini e Napoli le città più care | prezzi su del 2 | 5%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) A2024, si stima che l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri una variazione congiunturale nulla e un aumento dell’1,2% su base annua, da +0,8% nel mese precedente. La stima preliminare era +1,3%. Lo rende noto l’Istat in un comunicato. L’accelerazione del tasso d’si deve principalmente all’attenuazione su base tendenziale della flessione deidei Beni energetici non regolamentati (da -17,2% a -10,3%) e regolamentati (da -18,4% a -13,8%) e, in misura minore, alla crescita di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,8% a +4,5%); per contro, registrano un rallentamento idei Beni alimentari non lavorati (da +4,4% a +2,6%), dei Tabacchi (da +2,6% a +1,9%) e dei Beni alimentari lavorati (da +3,4% a +2,8%). ...