Infermiera muore durante il turno di lavoro | il Cardarelli piange Angela

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un’del reparto di Medicina 3 delè morta ieri intorno alle 15.00,il suodiBocchetti, 64 anni,storica dell’azienda ospedaliera, aveva preso servizio poco prima del malore e con il solito garbo, l’abituale precisione e la continua dedizione era impegnata a prendersi cura delle necessità del reparto. Dopo aver accusato un capogirosi è accasciata; a nulla sono valsi i soccorsi da parte dei colleghi del reparto, dei medici rianimatori, dell’ambulanza chiamata per il trasporto in urgenza. Dice il Direttore Generale Antonio d’Amore: “Esprimo vicinanza ai familiari e ai colleghi del reparto per questa drammatica perdita. L’intera comunità del ...

