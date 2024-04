Infermiera muore al Cardarelli durante il turno di lavoro | sconcerto tra i colleghi

Ex-infermiere riminese di 60 anni muore durante una gita in moto - Forse è stato durante un giro in moto a portarsi via Giampiero Gabrieli, 60 anni, ex infermiere del 118, da poco in pensione. Residente a Viserba con la famiglia, Gabrieli si era unito a un amico per ...chiamamicitta

Napoli, Infermiera 64enne morta all'Ospedale Cardarelli: malore durante il turno - Un malore improvviso è costato la vita ad Angela Bocchetti, 64enne Infermiera che ieri è morta mentre stava svolgendo il proprio turno di lavoro. La donna che aveva scelto di non ...ilmattino

Dramma a Caorle: prima il malore, poi la corsa in ospedale. Nicolas muore a 29 anni - Nicolas Ridolfo, 29 anni, aveva festeggiato il compleanno il mese scorso. Sono in corso le indagini in corso da parte dei carabinieri per verificare quale sia ...nuovavenezia.gelocal