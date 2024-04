(Di martedì 16 aprile 2024)per unfulminante in undi Atripalda. Jonathan Napolitano 27 anni di Mugnano del Cardinale era a cena in unb di Atripalda quando è stato...

Il militare era a cena con la famiglia nel Mantovano. "Non avevo mai rianimato nessuno, era come se qualcuno mi guidasse: non so spiegare come ci sono riuscito. I miei bambini dopo hanno detto: ... (fanpage)

Infarto al ristorante, muore 27enne - Muore per un Infarto fulminante in un ristorante di Atripalda. Jonathan Napolitano 27 anni di Mugnano del Cardinale era a cena in un ristoranteb di Atripalda quando è ...ilmattino

Tragedia in via Appia, ventottenne di Mugnano muore stroncato da un Infarto dopo una cena - Tragedia ieri sera in via Appia ad Atripalda intorno alle 23.30. Un ventottenne è stato stroncato da un malore dopo una cena in un noto ristorante del luogo. Il giovane aveva cenato insieme ad un amic ...atripaldanews

Coachella 2024: i look più belli e i trend dal festival - L'ultimo caso a Verona: in regalo una bottiglia di vino se si lasciano all'ingresso del locale i dispositivi elettronici. Una moda sempre più diffusa negli anni e apprezzata dai clienti ...tgcom24.mediaset