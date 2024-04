Infantino-Inter | Alciato silura i complottisti | «Siamo seri?» E spiega un concetto

(Di martedì 16 aprile 2024)ha assistito a-Cagliari in tribuna accanto alla dirigenza nerazzurra. Il presidente della FIFA, che si professa tifosoista da sempre senza mai nascondersi, ha scatenato l’ira di moltissimi tifosi di Juventus e Milan.rimette tutti al proprio posto CLAMORE PER NULLA – Gianniha assistito a-Cagliari dalla tribuna, seduto accanto a Javier Zanetti e Giuseppe Marotta e reagendo da tifosoista qual è, come ripete da sempre. Eppure c’è chi si scandalizza. Alessandrosu Twitter rimette tutti al proprio postondo untalmente semplice da sembrare banale. SEMPLICE – Questo il commento del giornalista: “Il Presidente della Fifa non può tifare per una squadra ...

I tifosi del Cagliari non perdonano al presidente della Fifa, Gianni Infantino , di aver esulta to ieri a San Siro al gol dell`Inter contro la... (calciomercato)

Infantino in tribuna a San Siro per Inter-Cagliari ha fatto discutere molto i tifosi di Milan e Juventus, evidentemente poveri di argomenti interessanti. Le reazioni del presidente della FIFA, che ... (inter-news)

Infantino , presidente della FIFA, ha assistito ieri sera a Inter-Cagliari in tribuna seduto accanto alla dirigenza interista, Javier Zanetti e Giuseppe Marotta in primis. Naturalmente le sue ... (inter-news)

Prima GdS - Inter stellata: Inzaghi, Lautaro e il manuale del super-derby - Campo ed extra-campo, le partite dell'Inter si giocano su questi due binari. E il tricolore è sempre più vicino. Di seguito l'apertura de La Gazzetta dello Sport: ...fcinternews

Onana a San Siro, in posa anche con Infantino. L’abbraccio con Zanetti - L'ex portiere dell'Inter, Onana, era al Meazza per incoraggiare i nerazzurri in vista del finale di stagione e in vista della seconda stella ...fcinter1908

Inter, Inzaghi non abbatte il record dei 102 punti della Juve: sui social l’attacco del fratello di Antonio Conte - L'Inter non raggiunge il record di 102 punti della Juventus di Antonio Conte, il fratello Daniele va all'attacco sui social: 102 punti! C’è chi legge la storia…e chi la fa. Non è per tutti” ...sport.virgilio