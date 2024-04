IndyCar | la stagione 2024 riparte da Long Beach

(Di martedì 16 aprile 2024) ‘The Thermal Club $1 Million Challenge’ non valida ai fini del campionato, riprende dala NTTSeries. Tutto è pronto per una nuova sfida da non perdere, una delle manifestazioni più famose dell’intero calendario che come da tradizione si svolge ad inizio primavera. La nota cittadina che sorge nello Stato della California, location che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1, ospita nuovamente la più importante serie americana riservata alle monoposto, campionato che tra poco più di un mese disputerà la mitica Indianapolis 500. Josef Newgarden (Penske #2) ha vinto a marzo a St. Petersburg e di conseguenza si colloca in vetta al campionato davanti al messicano Pato O’Ward (McLaren #7) ed al neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3). I valori possono cambiare a...

