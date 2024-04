Industria pisana in chiaroscuro | Più occupati | ma cala l’export

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) "Cresce l’occupazione (+2,1% rispetto al 2022) ma soffre soprattutto l’conciaria in un quadro generale di sostanziale tenuta del tessuto produttivo pisano nel 2023". Così il presidente dell’Unionele, Andrea Madonna, commenta i dati elaborati dal centro studi dell’associazione tra glili della provincia di Pisa. E’ un quadro che la soddisfa? "La crescita occupazionale nelle nostre aziende è certamente un dato positivo, sebbene sia da considerare l’incremento dell’utilizzo della cassa integrazione, in particolare nel settore della concia e della pelletteria, in sofferenza a causa della situazione internazionale e che richiederà un monitoraggio costante da parte delle istituzioni". L’analisi del centro studi di Unionelequali ...