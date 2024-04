Indice dei prezzi a Bergamo | aumenti per ristoranti | alberghi e trasporti

(Di martedì 16 aprile 2024). Nel mese di marzo, l’deial consumo per l’intera collettività (NIC), a, si attesta a +0,2%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), sale a +1% rispetto a +0,4% del mese scorso. La variazione più importante si riscontra per la divisione “Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili” con undi -1,8% prodotto soprattutto dalle classi ‘Energia elettrica’ (-4%), ‘Gas’ (-4,6%) e ‘Gasolio per riscaldamento’ (-0,6%). Scendono di -0,4% “Bevande alcoliche e tabacchi” e “Comunicazioni”: in quest’ultimo caso a causa dell’aumento di ‘Apparecchi telefonici e telefax’. Calano più moderatamente “Ricreazione, spettacoli e cultura” (-0,1%). Salgono di +1% i “Servizi ricettivi e di ristorazione” causato in ...

L'indice Pmi dei servizi è sceso in Russia a 51,1 punti in febbraio per effetto di un rallentamento degli ordini e di una calo della domanda. L'analogo dato era a quota 55,8 punti in gennaio. (quotidiano)

Come ogni scienza e metodo, anche l’analisi dei mercati e dell’economia non può fare a meno di criteri razionali di valutazione. Questi aiutano a comprendere come sta andando, ed in parte come ... (ilovetrading)

Come fare la disdetta del contratto d’affitto per motivi gravi - Quali sono questi motivi Come disdire il contratto prima del rinnovo automatico Abbiamo detto che un contratto d’affitto dura 4 anni e questo è corretto, ma bisogna ricordare che alla scadenza dei ...quifinanza

Pubblicato l'Indice Istat di marzo 2024 - In leggero aumento l'Indice Istat FOI. Inflazione in moderata crescita. Nel mese di marzo l'Indice Istat FOI è cresciuto dello 0,1% rispetto al mese ...news.avvocatoandreani