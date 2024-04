Incubo allergie ad aprile | gli errori da evitare “Perché oggi i pollini ci fanno stare peggio”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 162024 – Allergia ai: ma quando arriva il picco? Ci sono specie aliene cherano la situazione? E quali sono glida? Ancora: si può guarire? Infine: quest’anno è davvero un’esplosione? Sono tutte domande che ciascuno di noi si fa, in un quadro di costanteramento dei dati. Abbiamo cercato le risposte da Renato Ariano, specialista dell’AAIITO, associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri. Studia ida una vita e cura da 22 anni i bollettini regionali con le previsioni. A questo link i bollettini regione per regione e le previsioni deiIntanto una premessa: “In Italia i soggetti che soffrono di sintomatologie allergiche (come la rinite allergica o ...