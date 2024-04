Incredibile a Barcellona | tifosi di casa lanciano per errore pietre e fumogeni contro pullman blaugrana VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Ha dell`quanto successo aprima del matchil Paris Saint-Germain, in programma questa sera alle 21. All`arrivo...

Il Milan può esultare dopo l’ultima notizia resa nota che fa letteralmente fuori il Barcellona dalla trattativa: un annuncio incredibile Sta per concludersi la sessione invernale del calciomercato ... (rompipallone)

Giovanni Capuano ha infinite prospettive. Stavolta la Juventus del 25% di possesso palla contro la Fiorentina l’ha paragonata ad un’Inter storica ed in 10 uomini a Barcellona. Il suo pensiero ... (inter-news)

ATP Barcellona: Arnaldi annulla quattro match point, poi ribalta la sfida con Baez - La follia che si materializza. La sfida tra Matteo Arnaldi e Sebastian Baez manda in estasi l’azzurro e in “psichiatria” l’argentino che ha servito per il match sul 5-4 nel secondo set e si è visto ca ...ubitennis

Scontro tra titani: come sono andati i quarti di finale tra PSG e Barcellona - Gli alti e bassi delle prestazioni in Champions League. Come le emozioni e le sorprese caratterizzano i match tra PSG e Barcellona.vicenzareport