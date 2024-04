Incidenti sul lavoro | in Lombardia nel 2024 la strage continua | aumentano i morti e i feriti

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile– Quando iluccide:anche nelè sempre maglia nera per il numero die infortuni. Emerge dai dati dell'Annual Injury Rock'n'Safe progress report2023 e primo trimestrea confronto con i dati nazionali.maglia nera Inle denunce di infortunio a fine febbraiosono state 18.386 (in aumento del 11,64 per cento rispetto al 2023), di cui 27 mortali (+42%) e 578 le tecnopatie denunciate (-6,32%). Riguardo gli infortuni mortali, risultano essere in aumento nella gestione industria e servizi. La stima statistica inper il solo mese di marzosembra essere di oltre 7.200 infortuni. ...

