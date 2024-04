Incidente sull' A1 tra Ferentino e Anagni | morta 21enne romana | grave il fidanzato Autostrada chiusa per oltre un' ora

Tragico schianto sulla statale 100 Taranto-Bari , all'altezza dello svincolo per San Basilio, poco distante dal ristorante Sala Azzurra. In seguito allo s contro fra un'auto e un tir, hanno... (ilmattino)

Incidente in Puglia, morti una mamma e il figlio di 12 anni: grave il papà - Tragico schianto sulla statale 100 Taranto-Bari, all'altezza dello svincolo per San Basilio, poco distante dal ristorante Sala Azzurra. In seguito allo scontro fra un'auto e un tir, ...leggo

Simona Ventura non è sola, altro "Incidente" in tv: "Siccome sono un suo fan..." - In questi giorni si è parlato molto della paralisi di Bell. Il motivo Simona Ventura, conduttrice di Citofonare Rai2, è ...iltempo

Operaio cade da un edificio in ristrutturazione e muore: è il terzo Incidente sul lavoro in Lombardia in un giorno - Un operaio di 55 anni è precipitato da un edificio in ristrutturazione ed è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Asola, nel centro del Mantovano ...fanpage