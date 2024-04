Incidente stradale sull' autostrada | un morto e un ferito Chiuso il tratto tra Molfetta e Bitonto

Incidente in autostrada: tre mezzi coinvolti. Poco prima delle ore 6:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente Chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto verso Bari a causa... (quotidianodipuglia)

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile due carabinieri in servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di Salerno, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte ... (ildifforme)