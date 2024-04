Incidente SS100 | Inna e Alexander | chi sono le vittime dell’ennesima tragedia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 16 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoSangue e lacrime sulla Strada Statale 100, che miete le ennesime innocentidi un immobilismo senza fine. Chissà quanti altri ancora ne dovranno morire per darsi una mossa e mettere in sicurezza una delle strade che conta più morti che chilometri. Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile, l’ennesimache vede una famiglia massafrese distrutta. A bordo di una Kia Sportage viaggiavano marito, moglie e figlio di 12 anni. Siscontrati, per cause ancora in fase di accertamento, con un tir guidato da un 24enne. La donna,Pavlova Aprilova di 41 anni è morta insieme al figlioPastore di 12 anni. Ferito il papà, 38enne, trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in condizioni critiche. Ferito anche il 24enne conducente del tir, ...