Incidente mortale lungo la statale 100 | scontro tra auto e tir Muoiono una donna ed il figlio di 12 anni

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Dopo quelli che si sono verificati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unsulle strade pugliesi. Una mamma ed illetto di 12hanno perso la vita, mentre sono rimasti gravemente feriti il padre che era alla guida dell’ed il conducente del camion coinvolto nel sinistro. Lo schianto si è verificato, intorno alle 16.15 di oggi pomeriggio,la100 che attraversa il tratto ionico, esattamente a San Basilio, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra. Per cause ancora tutte da chiarire, stabilire ed in corso di accertamento, si sono scontrate in maniera terrificante un tir e un’sulla ...