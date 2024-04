Incidente Marina Suma | come sta? Bufera contro Isola e conseguenze

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 16 aprile 2024) L'dei Famosi è cominciata da poco più di una settimana, e di polemiche nenno già sorgendo tantissime. Quella cheanimando il popolo social in queste ore fa capo a quanto accaduto durante la puntata di ieri dell'2024. In tale occasione, infatti, si è verificato un episodio alquanto increscioso, ovvero,ha subito un, per cui èta immediatamente soccorsa e portata in infermeria (QUI tutto quello che è successo). Malgrado gli autori, tramite Elenoire Casalegno, abbiano provato a rassicurare il pubblico da casa in merito alle condizioni di salute della naufraga, sul web c'è un grande sgomento. In tanti sinno scagliandola produzione della trasmissione per aver dato ...