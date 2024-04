Incidente in galleria tra mezzi pesanti | due feriti Traffico in tilt sulla A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Barberino di Mugello (Firenze), 16 aprile 2024 – Anche oggi l’Autostrada del Sole è bloccata per un: un periodo nero per la viabilità sul tratto appenninico, con numerosi episodi uno dopo l’altro sempre nel tratto compreso tra Calenzano e il confine tosco-emiliano. L’è avvenuto in, tra Aglio e BadiaDirettissima. Si sono formate code per circa 2 chilometri tra Barberino di Mugello e Aglio mentre ci sono stati fino a 7 km di codatemporaneamente bloccato (poi riapertocorsia di sorpasso) tra Aglio e BadiaDirettissima. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti duee ci sono due, uno lieve e uno portato in ospedale in codice rosso.