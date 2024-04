Incidente in autostrada Molfetta-Bitonto | un morto Lunga coda nel tratto di A14

Poco prima delle 9,15 di oggi, 15 aprile 2024, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze a causa di un incidente ... (firenzepost)

Incidente sull'autostrada A14, tre mezzi coinvolti: chiuso il tratto Molfetta-Bitonto - Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia ...baritoday

Incidente sull'A14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari: traffico bloccato - Arrivano direttamente dal TG1 alcuni dettagli in merito a un Incidente avvenuto all'alba di oggi sull'A14 all'altezza di Molfetta. Sull'autostrada Pescara-Bari il traffico risulta bloccato a causa di ...molfettaviva

Autosole, sgambetto all’Italia. Incidente bis e blocco per ore - Le due corsie nel tratto aretino non reggono più: ieri caos dalla Valdichiana, poi spalmato per chilometri. Auto e Tir dirottati sulla viabilità secondaria, prova del fuoco E45: campanello d’allarme p ...lanazione