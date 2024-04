Incentivi auto 2024 | ecco quanto si risparmia se acquisti questi modelli

(Di martedì 16 aprile 2024) Glisono pronti a riversarsi nel mercato italiano delle quattro ruote, per dare una spinta propositiva che manca. Vediamo le occasioni da non perdere

Boom incentivi auto a Firenze. I fondi messi a disposizione da Palazzo Vecchio per acquistare un’ auto più ecologica rottamando la propria sono stati presi d’assalto e a quattro mesi dall’apertura ... (lanazione)

La Cina ha pesantemente riempito con sussidi statali le tasche delle sue aziende produttrici di auto elettriche , turbine eoliche e materiale rotabile ferroviario per ottenere una posizione ... (today)

«Ci sono fake news che dicono che Stellantis se ne va dall’Italia. Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Dicono che non siamo interessati e si ... (open.online)

Incentivi auto 2024: le auto ibride plug-in più interessanti da comprare con gli sconti - Con gli Incentivi in arrivo a maggio, sconti fino a 10 mila per le auto Plug-in Hybrid con emissioni tra 21 e 60 g/km di CO2 (categoria M1). Ecco una lista dei modelli più appetibili e interessanti su ...firstonline.info

Fiat 500e con la superbatteria: nuova vita per l'elettrica - Il rilancio della fabbrica di Mirafiori passa anche per un upgrade della Fiat 500e, che entro 18 mesi avrà una batteria più capiente e (si spera) anche un prezzo più basso ...automoto

Mercato auto: battuta d'arresto a marzo (-3,7%) - Nel mese di marzo battuta d’arresto per il mercato dell’auto in Italia che, complici due giorni lavorativi in meno, registra -3,7% con 162.083 nuove auto immatricolate rispetto alle 168.324 di marzo ...ansa