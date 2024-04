Incendio in Piazza Duomo | USIF Sollecita un Piano di Viabilità per le Emergenze

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 aprile 2024) L'Aquila - L'Aquila è stata scossa sabato scorso da unsviluppatosi in, ma fortunatamente grazie all'intervento tempestivo di due marescialli allievi della Guardia di Finanza e di un vigile del fuoco, il peggio è stato evitato. Tuttavia, l'Unione Sindacale Italiana Finanzieri () esprime preoccupazione per la gestione delleun adeguatodi. In una nota congiunta, il segretario generale dell', Vincenzo Piscozzo, e il segretario nazionale, Gaetano Paiano, sottolineano l'importanza di garantire tempi minori di intervento per tutelare sia i cittadini che le forze dell'ordine. "Comprendiamo i disagi temporanei derivanti dal rifacimento della pavimentazione, ma la sicurezza ...