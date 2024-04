Incendio alla Borsa di Copenaghen | crolla la celebre guglia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 aprile 2024) Il primorme è stato lanciato alle 7:36 di stamattina, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau.di– Ilcorrieredellacittà.com Lo storico edificio era in fase di ristrutturazione. In fiamme ladiUn grossoè divampato questa mattina presso l’edificio dellanel centro storico di, come riferiscono i media locali. Si sta cercando di salvare alcune delle opere d’arte custodite all’interno dello storico edificio, datato 1919-1940, e che fu costruito per volere di re Cristiano IV. Il primorme è stato lanciato alle 7:36 di stamattina, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau. “È un ...