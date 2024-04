Incendio a Stromboli durante le riprese della fiction Rai | chiuse le indagini per 4 persone

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Scattano i primi effetti giudiziari per l’del maggio 2022 sull’isola di, avvenuto in concomitanza con la presenza delle troupeRai per ledi unasulla Protezione civile con Ambra Angiolini tra i protagonisti. Questa mattina i CarabinieriCompagnia di Milazzo, coordinati dalla ProcuraRepubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno notificato l’avvisoconclusione dellepreliminari nei confronti di quattroritenute responsabili di disastro ambientale colposo, nonché di una società di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi e una società operante nell’ideazione e realizzazione di effetti speciali per cinema, tv e ...