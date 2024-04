Incendia auto e si ferma a guardare il rogo | arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri della locale caserma. E' accaduto ad Acerra (Napoli). L'uomo deve rispondere di incendio. In corso Italia i militari hanno notato una vettura avvolta dalle fiamme. Poco distante c'era un uomo che, nascosto dietro ad un cassonetto dell'immondizia, guardava la scena. Tra le mani un accendino verde utilizzato, secondo gli investigatori, verosimilmente per appiccare l'incendio. L'uomo è finito in manette ed è ora nel carcere di Poggioreale. Ancora ignote le motivazioni del suo gesto.