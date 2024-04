Inaugurato lo Skate-park dedicato a Stefano D’Orto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) I giovani in maglietta con la foto di, i piccoli con i caschetti protettivi ben calati in testa, il sindaco Giuseppe Pignatiello che taglia il nastro insieme al padre del giovane, Piero, fotografo internazionale e master della Nikon school travel. Frammenti visivi dell’inaugurazione dellodi sabato. Il nuovo spazio pubblico di aggregazione giovanile, tra le vie Gallarate, Croce e Forlanini, è stato salutato con un pomeriggio di festa, che ha richiamato non solo glirs anche dai Comuni limitrofi ma tante famiglie, grazie alla musica, ai giocolieri, trampolieri, maghi e truccabimbi, e non poteva mancare una merenda per i piccini. Un momento bello di socialità, illuminato dal sole, la realizzazione di un sogno di: stare insieme, dando fiato allo ...