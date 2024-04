Inaugurato al Maggiore lo sportello di orientamento alle dimissioni ospedaliere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Bologna, 16 aprile 2024 - All’ospedale, l’Azienda Usl e il Comune inaugurano oggi il servizio di informazione e. Il progetto, attivo da domani, si concretizza in un punto di ascolto aperto cinque giorni su sette che darà informazioni ai familiari e ai caregiver dei ricoverati anziani in stato di fragilità. Allo, due assistenti sociali assunte dall’Ausl, con i fondi del Pnrr previste dalla missione 5 ‘Inclusione e coesione’. Parliamo di “un progetto molto importante - commenta l’assessore Luca Rizzo Nervo - su cui il Comune mette le risorse del Pnrr, in piena collaborazione con l’Ausl, conoscendo l’importanza di avere in sede ospedaliera un punto di riferimento per le famiglie e per le persone che hanno un percorso di cura ...