In Italia giù la propensione imprenditoriale | rapporto di Universitas Mercatorum

Giù le temperature e ancora pioggia sull'Italia, cosa ci aspetta e quando arriva il caldo: "Giovedì arriverà un'altra perturbazione fredda: tra giovedì e venerdì in gran parte d'Italia si alterneranno quindi fasi soleggiate e improvvisi acquazzoni o temporali, ancora molto vento al ...

In arrivo il 31° San Marino Revival: ... centro nevralgico della competizione, per un lungo giro su e giù per la Repubblica del Titano, con arrivo nello stesso luogo alle 16.15, con sconfinamento per una sosta caffè in Italia a Mercatino ...