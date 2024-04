In centro sta per nascere il polo culturale. E si presenta alla città

(Di martedì 16 aprile 2024) In piazza Marconi i lavori procedono secondo il cronoprogramma. I due canali social (Facebook e Instagram) e il sito web attivati nei giorni scorsi dal Comune raccontano giorno dopo giorno quello che succede e anticipano quello che ci sarà. Progettare spazi per le comunità e i contesti urbani che si trasformano è invece il titolo dell’incontro pubblico che si terrà oggi alle 16 alGreppi di Pero nel corso del quale sarà illustrato il progetto del nuovoche sta sorgendo dove una volta c’era la scuola primaria Marconi, accanto al municipio. L’incontro è organizzato dal Comune e sarà moderato dall’architetto Stefano Rigoni, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano. Interverranno, l’architetto Maurizio Carones, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano e vicepresidente della Fondazione dell’Ordine ...

