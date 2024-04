Imminente tracollo termico | tra poche ore giù di 20 gradi | torna le neve Gli ultimi dettagli

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 – Cambierà tutto, nel giro diore: freddo, pioggia e anche. L’estate anticipata si interromperà bruscamente, con unche potrebbe sfiorare i 20. Sarà una parentesi, ma non breve. Non solo nei prossimi giorni infatti ci sarà questo scenario: la tendenza è annunciata per tutta la seconda metà di aprile. Previsioni meteo che lasceranno amaro in bocca agli amanti del caldo. Temporali e possibili grandinate Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, spiega che con un'irruzione scandinava avremo un crollo delle temperature di 15nei valori massimi e localmente anche 17in meno rispetto al caldo eccezionale del weekend. "L'aria polare - sottolinea - entrerà in Italia già dalle prossime ore. I primi ...

