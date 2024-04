Imbavagliati | a Napoli la nona edizione del Festival internazionale di giornalismo civile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Dall’Ucraina al Medio Oriente, fino alle “guerre dimenticate”, come in Siria, Repubblica del Congo, Afghanistan: i conflitti nel mondo si stanno moltiplicando, in maniera drammatica, arrivando a contare 55 scontri armati, in cui Il 90% delle vittime sono civili innocenti. Confermando quello che Papa Francesco ha denunciato da tempo: siamo in una “Terza guerra mondiale a pezzi”. In un contesto così tragico, in cui non è ilmainstream a fornire una visione più veritiera ed approfondita dei fatti, ma è quello indipendente, torna “”, in programma dal 22 al 24 aprile, all’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di. “Io ho visto – Strumenti di pace” è il tema delladeldi...