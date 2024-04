“Imbarazzante” Dopo il Grande Fratello non c’è pace per Perla | critiche per l’ultimo video social

(Di martedì 16 aprile 2024)Vatiero ha vinto ilma sembra che molte persone non siano contente di come sia finito il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il cosiddetto sentiment del pubblico non rispecchierebbe il risultato arrivato il 25 marzo, perché ancora tanti pensano che la giovane abbia vinto solo per la storia con Mirko Brunetti e per aver raccolto i voti dei ‘nemici’ di Beatrice Luzzi,protagonista di questa edizione del GF. Uscita dalla casa,Vatiero sta macinando sponsorizzazioni suie per questo motivo è oggetto die scherno da parte di buona parte del web. I motivi sono diversi, come quello balzato alle cronache ieri, quando qualcuno ha notato che la giovane aveva inserito il marchio dell’ADV (obbligatorio per chi ...

Ghali a La Mecca. Come via abbiamo raccontato in questi giorni, il rapper ha deciso di recarsi nella città sacra dell'Islam per un pellegrinaggio in vista della fine del Rmadan. La foto davanti alla ... (liberoquotidiano)

Colla, De Pascale o Lattuca: corsa a tre per l’Emilia del Dopo Bonaccini - Il governatore in campo per le Europee, la Regione andrà al voto in anticipo. E Schlein sta già ragionando sul candidato ...ilsecoloxix

I giocatori del Chelsea si accapigliano per tirare un rigore, Pochettino durissimo: “Li faccio fuori” - La bella vittoria del Chelsea sull'Everton è stata rovinata dall'assurdo teatrino andato in scena in occasione del calcio di rigore fischiato quando il ...fanpage

Amadeus non è Fazio, ma politicizzare il suo addio alla Rai è l’unico modo per giustificare un disastro - Con l’uscita di Amadeus dalla Rai prende forma il racconto del martire politico. Una narrazione utile ad Amadeus, che non cancella l’ennesima perdita disastrosa per l’azienda. L'addio di Amadeus alla ...fanpage