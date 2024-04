Iliad | con la fibra c' è il router compatibile con Wi-Fi 7 Primo operatore in Italia

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilbox Wi-Fi 7 promette prestazioni raddoppiate rispetto al modello con Wi-Fi 6. C'è anche il tasto per spegnerlo senza staccare la spina...

parte la seconda edizione di Iliadship, il progetto con cui il gruppo di tlc offre 10 borse di studio da 15 mila euro ciascuna, un percorso di formazione e tutorship a giovani studenti under 24 che ... (ildenaro)

Iliad lancia GIGA 180 e GIGA 120, due offerte con tutto compreso sotto i 10 euro al mese: ecco cosa includono e come attivarle ! L'articolo Il pieno di GIGA con le nuove offerte Iliad GIGA 180 e ... (tuttoandroid)

Il 21 maggio del 2013, nella cattedrale parigina di Notre Dame, Dominique Venner compie il proprio rito sacrificale, togliendosi la vita per «risvegliare le coscienze dormienti degli europei» ed ... (secoloditalia)

Le migliori offerte telefonia mobile sotto i 7€ di aprile 2024 - Inizia a risparmiare da ora con le imperdibili offerte di telefonia mobile a meno di 7€! Approfitta delle tariffe speciali di operatori come Spusu, Very Mobile, Ho.Mobile e e ottieni fino a 150 GB di ...facile

DanzaX4: ErsIliadanza in scena a Verona con “Più forte di me” - A.R.C.O. Danza presenta DanzaX4 in tour: prima tappa 2024 a Verona giovedì 18 aprile 2024 ore 20 al Teatro Scientifico – Teatro/Laboratorio a Verona, in Lungadige Galtarossa, dove ErsIliadanza ...daily.veronanetwork

180GB in 5G con Iliad vi costano MENO di 10€ al mese! - Con l'offerta GIGA 180 di Iliad avrete 180GB di dati in 5G, minuti e SMS illimitati, roaming Europa e molto altro a soli 9,99€ al mese!tomshw