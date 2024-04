Ilenia Pastorelli | chi è l’attrice ospite a Belve

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 aprile 2024)è un’apprezzata attrice romana, nata il 24 dicembre 1985. Il suo percorso fino all’approdo su di un set cinematografico è stato alquanto insolito. Dopo aver praticato danza classica presso l’Accademia nazionale, si è cimentata nel mondo della moda, per poi entrare nella casa del Grande Fratello. La carriera diIl grande pubblico ha avuto modo di conoscerla grazie al suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Al GF ha raggiunto la semifinale, per poi riuscire a fare il suo esordio cinematografico in un progetto già divenuto cult: Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti. Interessante il fatto che anche il regista era alla sua opera prima dietro la macchina da presa. In quest’occasione, al fianco di Claudio Santamaria,ha messo in evidenza tutto il ...