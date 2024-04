Ilenia Pastorelli a Belve | che proposta sexy ha fatto a Francesca Fagnani?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 aprile 2024)è forse una delle poche ospiti ad averridere di cuoredurante un’intervista a. L’attrice capitolina, ospite della terza puntata del talk show di Rai2, ha ammesso candidamente di non aver mai avuto problemi a girare scene di nudo in carriera. “Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio“, ha detto. Incalzata sulla presenza di una sequenza osé del trailer di un suo film (Cosa fai a Capodanno) su Pornhub,ha poi detto di non essersi sentita imbarazzata. “Lì stai facendo un film, stai lavorando, non è come OnlyFans. A proposito, se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi!“. Per niente scandalizzata dallaha continuato a ...