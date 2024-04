Il Volto Santo di Capodimonte a Casoria | il sindaco Bene | “Importante momento di spiritualità”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 16 aprile 2024) Il quadro delarriverà anel ricordo di Madre Flora La città diè pronta ad accogliere l’immagine deldie ricordare Madre Flora, cittadina didal 22 febbraio 1938 al 12 novembre 1940. Per l’occasione, l’amministrazione comunale e il settore cultura, diretto da Vincenzo Russo, ha organizzato tre giornate di eventi dal 19 al 21 aprile. Per la prima volta nella sua storia, l’effige delesce dal Santuario diper essere venerata in un altro comune. I tre giorni di eventi religiosi si apriranno venerdì 19 aprile, alle ore 19.00, con un convegno sulla vita di Madre Flora nella sala P. Ludovico della Basilica di San ...