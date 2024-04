Il vino | un mercato d' oro da 45 miliardi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) Inveritas, dicevano gli antichi. E la verità è che il settore vitivinicolo vale moltissimo nell’economia italiana. Ma anche che il momento è delicato, tra le crisi internazionali che possono incidere su costi ed export e l’affermarsi di nuovi trend, come quello del “senza alcol” che pone nuove sfide. Oggi a Verona apre il Vinitaly, la storica fiera del settore, arrivata alla sua 56esima edizione. E si presenta con dati che non lasciano dubbi sull’importanza della produzione e il valore che riveste. Vediamo qualche numero. Sono numeri importanti: la produzione vale 45,2di euro, l’1,1% del prodotto interno lordo. Per avere un metro di paragone, lo sport – calcio compreso – vale l’1,3% del Pil. Sedicidi euro è il fatturato (il 9% del Food&Beverage italiano), 8...