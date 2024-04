Il viaggio negli stadi di proprietà | le 7 ‘meraviglie’ | dallo Juventus all’Albinoleffe Stadium | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Uno dei principali problemi del calcio italiano è rappresentato dagli: gli impianti anche in Serie A sono mediamente vecchi, con un basso livello di manutenzione e una qualità visiva pessima. Secondo uno studio recente, tutto ciò incide ovviamente anche sull’affluenza di pubblico, nettamente inferiore a quella dei Paesi dei principali campionati Europei. Per quanto riguarda i campionati professionistici, in Italia la capienza minima di unoo di Serie A deve essere di 12.000 spettatori, in Serie B di 5.500 spettatori e 1.500 in Serie C. In Italia la maggior parte deglisono didei Comuni, ad eccezione dei 7 impianti die delloo Olimpico (Lazio e Roma) che è dello Sport e Salute. Attualmente in Italia sono 7 glidi ...