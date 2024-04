Il viaggio dei migranti | se ne parla in un incontro con i ragazzi di una scuola media

Up On Gravity Hill - Quinto album in studio per il trio di Toronto, sempre all'insegna di un potente grunge/post-hardcore arricchito da striature nu-gaze ...ondarock

All’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari le Biografie Minime del sassarese Marco Ceraglia - Cagliari. Parole luminose si accendono nel buio per delineare un flusso di pensieri, sensazioni, stati d’animo in continuo divenire. Sono le “Biografie minime” di Marco Ceraglia, installazione dal sap ...sassarinotizie

Un anno di guerra in Sudan. La storia di Fatima - Con i suoi fratelli ha intrapreso un lungo viaggio, che potrebbe non finire presto. Ha vissuto la dura realtà dello sfollamento e quando le viene chiesto di ...huffingtonpost