Il tallone d’Achille Il Milan si scopre fragile La difesa subisce troppo | numeri da metà classifica

(Di martedì 16 aprile 2024) "Ci prendiamo sempre dei rischi per come teniamo il campo. Il nostro è un calcio offensivo, moderno: ritmo, intensità, imprevedibilità nelle posizioni e nelle giocate". Pioli dixit, settimana scorsa. Tutto un altro paio di maniche, però, se il rovescio della medaglia presenta un conto di tre gol incassati dalla penultima in. Emergenza, insomma: concetto attuale da tempo, seppur con sfumature di significato. Gli infortuni a go-go hanno sparso sale sulla ferita: Kalulu in campionato ha giocato la miseria di sei partite, Thiaw è stato fuori due mesi tra dicembre e febbraio, idem Tomori. Ma i conti non tornano lo stesso. Non tornavano nemmeno durante la striscia di sette vittorie consecutive, spezzata dalla Roma in Europa League e dal Sassuolo domenica: in più delladi quelle sette gare (4), una rete al passivo ...