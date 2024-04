Il successo con tre giornate di anticipo | la parola al tecnico Giovanissimi amaranto in trionfo Peruzzi | Un gruppo speciale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) AREZZO Venti vittorie e due sole sconfitte. Miglior attacco (76 gol all’attivo) e difesa meno battuta (appena 17 le reti al passivo). Sono solo alcuni dei numeri straordinari deinazionali under 15 dell’Arezzo che nello scorso fine settimana, battendo 2-0 il Pescara, hanno conquistato l’aritmeticodel proprio campionato con ben tredie mettendosi alle spalle realtà blasonate come Perugia, Pescara, Benevento, Foggia, Ancona. Una cavalcata trionfale quella dei ragazzi allenati da Peter. Proprio ilnon nasconde tutta la sua gioia per il risultato raggiunto. "Una soddisfazione enorme. Eravamo una matricola in C e nel pre-campionato nessuno ci dava tra i favoriti, però fin dalle primesiamo stati in testa. ...