Il sopralluogo del sindaco Pilotto | Gli errori vanno corretti subito

(Di martedì 16 aprile 2024) Un incontro ieri tra ildi Monza Paolo, l’assessora allo Sport Viviana Guidetti e il presidente di Forti e Liberi Alessandro Riva - in occasione del tour delnel quartiere Cazzaniga - ha fatto il punto della situazione in un tono collaborativo, nonostante le polemiche pregresse. Assessora ehanno ribadito come ora sia importante rispettare la scaletta dei lavori previsti dal contratto di transazione tra le due parti - stipulato l’anno scorso - stando attenti a concludere tutto entro i tempi previsti. "Gli interventi fatti finora e quelli che faremo nel corso di quest’anno sono quelli che abbiamo concordato come prioritari con la società – spiega l’assessora Guidetti –. Ciò non significa che non siamo consapevoli che altro ancora c’è da fare. Andiamo passo passo, rispettando i tempi. ...