Il sondaggio | salute importante per 1 italiano su 2 anche tra le nuove generazioni

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos Sanità) - Per la metà della popolazione italiana èoccuparsi della, ma c'è un inedito piccotra le giovaniche, forse per la prima volta nella storia, se ne preoccupano tanto quanto i loro genitori. Un'eredità del Covid, probabilmente che, di certo, ha cambiato il concetto stesso di: fisica, mentale e relazionale (affettiva e sociale). Un concetto a più dimensioni il cui peso cambia in ragione delle. È quanto emerge da una ricerca realizzata dalla Luiss (Centro di Ricerca Luiss – X.Ite su tecnologie e comportamenti di mercato) in collaborazione con Merck Italia e presentata a Roma nella sede dell'Università, in occasione del convegno ‘Emerging healthcare trends. A closer look across generations'. “Il ...