Il sistema Flex pratico e innovativo

(Di martedì 16 aprile 2024) Il fuoco in cucina è ormai un lontano ricordo e non ci sono solo motivazioni relative al Design e ai layout di ambienti sempre più vissuti e vivibili. ll piano a induzione V68YYX4C0 con cappa integrata di NEFF, fa parte delDesign, composto da elementi intercambiabili - installabili senza l’aiuto di un tecnico specializzato - come maniglie e listelli laterali, disponibili in 4 colori da declinare su forno, cappa, piano cottura, macchina del caffè da incasso e Twist Pad®, l’anello magnetico che consente di gestire il piano cottura. Neff – il brand tedesco fondato da Carl Neff nel 1877 quando egli produsse il suo primo forno – fa parte del gruppo BSH Home Appliances.