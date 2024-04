Il sacrificio di Azzurra Carnelos | che ha sospeso la chemioterapia per far nascere suo figlio

(Di martedì 16 aprile 2024) Il tumore che la 34enne trevigiana aveva già combattuto nel 2019 è tornato durante la gravidanza. Per non mettere in pericolo il piccolo, la donna ha ripreso le cure solo dopo la sua nascita. Ma era troppo tardi

