Il rocker | Ho perso tutto Il paese si mobilita per lui

(Di martedì 16 aprile 2024) Filippo Malatesta, all’anagrafe Filippo Baschetti, 56 anni compiuti lo scorso 23 marzo, parla con voce stanca, dopo una notte insonne. "Non si è salvato praticamente nulla, solamente alcuni tavoli che si trovavano un po’ distanti. Il resto, è andato completamente distrutto". Il cantautore – che ha alle spalle una carriera ultratrentennale, con 6 album all’attivo e partecipazioni a programmi storici come Festivalbar, Canzoniere dell’estate e Roxy bar, oltre a centinaia di concerti che ancora oggi chiamano a raccolta un pubblico di fan fedelissimi – ha girato l’Italia grazie alla sua musica. Il suo cuore e le sue radici, però, sono sempre state qui, in Valmarecchia, la sua terra natale. Qui ha aperto il suo primo locale, l’osteria Vincanto di Verucchio, nel quale si esibiva regolarmente. A Villa si trova invece il Kiosko, attività che l’artista gestisce insieme alla moglie, e nel quale ...