Il punto sul campionato. Brutte notizie dagli altri campi. La zona a rischio è a soli 2 punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) La 33ª giornata di serie B si chiude male per lo Spezia non tanto per la sconfitta di Parma, ma per i risultati maturati sugli. La Ternana si riprende quel che il destino le aveva tolto proprio contro gli Aquilotti e li scavalca acciuffando una vittoria importantissima a Cremona con Distefano al 97’. Grigiorossi fuori dalla lotta per il secondo posto, ormai ristretta a Como e Venezia, ma soprattutto rossoverdi che oggi sarebbero sestultimi e salvi. Lo Spezia, mai uscito dalle ultime cinque durante tutto il, deve guardarsi anche dalla retrocessione diretta, che dista solo duedopo il pari dell’Ascoli a Cittadella, con qualche rimpianto per la traversa di Masini e il palo di Vaisanen. I marchigiani hanno la ’partita della vita’ sabato alle 14 in casa contro un Modena in ...